Per la sua ottava edizione Cesena in Wellness mostra i 'muscoli' e lancia la week edition

Per il primo anno Cesena in Wellness estenderà le sue giornate a 5 anziché solamente a quelle di sabato e domenica

Nel 2013 nasce Cesena in Wellness, un progetto che, ad un primo sguardo, appare come un evento legato al mondo del wellness, del fitness e dello sport, che ha come obiettivo quello di diffondere l’educazione al movimento e più in generale a sani stili di vita. Ad una osservazione approfondita appare molto di più: la collaborazione tra realtà apparentemente “competitors” che, inizialmente scettiche, hanno successivamente capito che l’unione di competenze porta ad un risultato ancor maggior in termini di promozione del movimento e dello sport .

Ogni settore può fare squadra e lo sta facendo, soprattutto in periodi storici complicati come quelli che stiamo attraversando.

Sono passati ben otto anni da quella data e, proprio per la sua ottava edizione, Cesena in Wellness vuole tornare più in forma che mai, lanciando la sua prima Week Edition.

Anche il 2021 per il settore del Wellness e dello sport non è di certo partito nel migliore dei modi, ma uno spiraglio estivo ha dato l’opportunità agli addetti ai lavori di poter riprogrammare le attività e proseguire nella promozione al movimento verso i cittadini, desiderosi di muoversi come non mai.

Per il primo anno Cesena in Wellness estenderà le sue giornate a 5 anziché solamente a quelle di sabato e domenica.

Le tantissime attività che il nostro territorio vede in termini di movimento: camminate, escursioni, esercizio fisico nei parchi, sulle spiagge, nelle piazze di tutta la Romagna avranno in Cesena in Wellness la “festa” conclusiva che permetterà a tutti i protagonisti (centri wellness, ass. sportive, centri di fisioterapia e trainer) di promuovere le proprie attività mostrando i “muscoli” ai cittadini, desiderosi di provare diverse esperienze e di appassionarsi ad una disciplina mai provata in precedenza.

Il progetto gode del patrocinio e della collaborazione organizzativa della Regione Emilia Romagna, del Comune di Cesena, e nasce ispirandosi al progetto Wellness valley e dalla cultura che esso, in oltre 15 anni, ha diffuso nel territorio della Romagna e di cui rappresenta una delle sue eccellenze.

Cesena in Wellness è promosso dall’associazione time to move grazie anche alla stretta collaborazione con Technogym, l’azienda leader mondiale nei prodotti, servizi e tecnologie digitali per il Wellness, che da sempre è vicina alla comunità e al territorio, dimostrando una forte responsabilità sociale nel sostengo a progetti di questa natura.

Il format vede tra i suoi Main Partner il Credito Cooperativo Romagnolo, Plt Puregreen e Romagna iniziative, le tre realtà di eccellenza cittadina, che dimostrano da sempre particolare attenzione nei confronti di eventi sociali legati al movimento, allo sport e ai sani stili di vita.

Tra i platinum partner: Manuzzi futta secca e Allianz Lungarini. Media Partners: Cesena Today, Teleromagna e Radio Studio Delta. Naturalmente gli altri partners che sosterranno l'iniziativa verranno successivamente presentati.

Per conoscere tutte le news sul nuovissimo progetto bisognerà aspettare ancora un paio di settimana, infatti nel giorno di venerdì 23 Luglio, alle ore 11.30, presso il Club Ippodromo di Cesena è fissato l’8° Workshop Cesena in Wellness. Questo è da sempre il momento per gli addetti ai lavori di confrontarsi, mettendo in campo idee e attività per migliorare sempre di più l’evento.

Per prenotarsi al Workshop sarà sufficiente contattare il numero 389.4509884, questo appuntamento sarà completamente gratuito.

Cesena in Wellness – Week Edition (ottava edizione) si svolgerà dal 15 al 19 Settembre al Club Ippodromo e al Parco Ippodromo di Cesena.