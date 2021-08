Dopo l'esclusione del Chievo Verona il Cesena ripescato nel campionato di Primavera 2

Il Cesena prenderà parte al campionato di Primavera 2 che parte l'11 settembre. A seguito dell'esclusione del Chievo Verona, è stato ripescato il club bianconero che, quindi, ottiene il pass per quel salto di categoria solo sfiorato sul campo pochi mesi fa. I ragazzi di mister Ceccarelli, infatti, erano arrivati ad un passo dalla promozione, uscendo sconfitti solo ai calci di rigore nella finale del campionato di Primavera 3 contro l'Arezzo. Si apre così un capitolo nuovo e di grande prestigio per la Primavera, che ha scoperto oggi la composizione del girone al quale prenderà parte e il calendario delle sfide stagionali. Come nel caso della prima squadra sarà il raggruppamento B quello di riferimento per il Cesena, che sul suo percorso troverà: Ascoli, Benevento, Cosenza, Crotone, Frosinone, Lazio, Perugia, Pisa, Reggina, Salernitana, Spezia e Ternana.

Il campionato inizierà con il Cavalluccio impegnato sul campo del Benevento e si concluderà il sedici aprile con la trasferta in casa della Reggina. A causa del numero dispari di formazioni iscritte, ogni squadra osserverà un turno di riposo per girone: quello del Cesena è in programma per la terza giornata. Ecco tutti gli accoppiamenti sanciti dall'urna:



Benevento-Cesena (andata 11/09, ritorno 15/01)

Cesena-Salernitana (andata 18/09, ritorno 22/01)

Riposo (andata 25/09, ritorno 29/01)

Spezia-Cesena (andata 02/10, 05/02)

Cesena-Pisa (andata 16/10, ritorno 12/02)

Lazio-Cesena (andata 23/10, ritorno 19/02)

Cesena-Perugia (andata 30/10, ritorno 26/02)

Cesena-Ascoli (andata 6/11, ritorno 05/03)

Crotone-Cesena (andata 20/11, ritorno 12/03)

Cesena-Cosenza (andata 27/11, ritorno 19/03)

Ternana-Cesena (andata 04/12, ritorno 02/04)

Cesena-Frosinone (andata 11/12, ritorno 09/04)

Reggina-Cesena (andata 18/12, ritorno 16/04)