"Odore sgradevole e moria di anatre e pesci nel fiume", il caso arriva in Regione

Arriva in Regione il caso della moria di anatre e pesci nel fiume Rubicone. Vicenda segnalata dai residenti della frazione Fiumicino a Savignano.

Le segnalazioni sono state fatte alla spicciolata in Comune e sono arrivate anche ai carabinieri sezione biodiversità (ex Forestale) di Cesena.

La consigliera regionale Silvia Piccinini del M5S chiede quindi all’esecutivo regionale di intervenire, anche per “fronteggiare i crescenti e gravi fenomeni di siccità”. Con un’interrogazione sollecita “soluzioni immediate” per i problemi che da mesi coinvolgono il fiume Rubicone nel territorio di Savignano.

La consigliera, nel riferire di diverse segnalazioni, parla di “odore sgradevole delle acque e alterazione della colorazione”. Rileva poi che “nelle ultime settimane si sono verificati diversi eventi di moria della fauna ittica e volatile dell’area (comprese le anatre costrette in parte a spostarsi)”.

Negli ultimi anni, si legge nell’atto ispettivo, “questo tratto del Rubicone, così come altri corsi d’acqua della regione, sta vivendo periodi di prolungata e più intensa siccità: la causa delle ripetute morie sarebbe quindi ricollegabile al fenomeno del botulismo (che si manifesta quando la temperature dell’acqua supera i 25 gradi), per l’eccessivo carico di nutrienti nell’acqua o nel sedimento”.

Piccinini chiede quindi all’esecutivo regionale di intervenire, anche per “fronteggiare i crescenti e gravi fenomeni di siccità”. Vuole poi sapere “se questi episodi, nel Rubicone, possano essere ricondotti all’esito di prelievi d’acqua per esigenze di irrigazione”. Chiede anche “quali siano i rischi per la salute pubblica”.