Elezioni a Cesenatico, Gozzoli chiude la prima fase della campagna elettorale

È arrivata al termine la prima, e inusuale, fase della campagna elettorale di Matteo Gozzoli che ha voluto effettuare un “primo giro” tra i quartieri e le frazioni di Cesenatico in vista delle prossime elezioni amministrative. Molte persone martedì lo hanno accolto nel quartiere Madonnina-S.Teresa al Chiosco di Valeria dove Gozzoli ha parlato del bilancio di questi suoi 5 anni di amministrazione ha presentato i punti salienti del suo programma. Lunedì è in programma una cena di sottoscrizione che concluderà questa prima fase di incontri e presto verranno svelati i prossimi appuntamenti.

"Sono stati giorni molto intensi e penso all’adozione del Pug in Consiglio Comunale e alla firma definitiva sull’accordo di programma per la costruzione del ciclodromo - confessa Gozzoli -. Il Piano Urbanistico Generale è stato discusso in Consiglio Comunale con un dibattito acceso tra con l’opposizione, un gioco delle parti che fa parte del mondo della politica. C’è una cosa, tra le tante, di cui sono orgoglioso: nessuno ci ha detto e potrà dirci che questo è un piano “elettorale”. L’abbiamo studiato, pensato e calibrato pensando alla rigenerazione, alla limitazione del consumo del suolo, alla riqualificazione. L’abbiamo pensato per la Cesenatico dei prossimi quarant’anni".

"Per quanto riguarda il Ciclodromo, l’accordo di programma è il frutto di un lavoro di anni insieme ad Ausl e Asp Cesena-Vallesavio e porterà a una potenziale espansione del nostro ospedale cittadino, a un’area pubblica per il quartiere di Bagnarola e alla costruzione, appunto, del Ciclodromo - prosegue -. Dai primi di agosto verrà allestito il cantiere e il 1° settembre partono i lavori. Infine, voglio ringraziare tutte le persone che sono venute a questi primi incontri, nonostante il caldo, il lavoro e gli impegni estivi. Presto comunicheremo come va avanti la nostra campagna che vogliamo continuare come abbiamo fatto in questi cinque anni: ancora insieme".

I banchetti e la cena

Per tutto il mese di luglio andranno avanti i banchetti al mercato cittadino del venerdì. Lunedì è in programma una cena di sottoscrizione al Centro Ricreativo Culturale “Vivere il Parco” del Parco di Levante. Il menù prevede Paella, vino, acqua e birra al costo di 25 euro. Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 22 luglio al numero 345-3086460. Per richiedere informazioni, inviare suggerimenti o riflessioni è disponibile la mail info@matteogozzoli.it. Per rimanere aggiornati su Cesenatico e su tutte le iniziative della campagna elettorale si può seguire il sito www.matteogozzoli.it