Decreto riaperture, si torna in zona gialla: incontro online sulle novità

Si parlerà del nuovo decreto aperture nel prossimo incontro online del Pd di Cesena coordinato dal segretario comunale Lorenzo Plumari. Ospite dell'appuntamento di lunedì, a partire dalle 19, sarà l'avvocato Caterina Monteleone, che risponderà alle domande degli ascoltatori. Richieste e dubbi che potranno essere fatti arrivare anche nei giorni precedenti tramite i canali social del Partito Democratico di Cesena.

"Questo incontro sarà l’occasione per rispondere in diretta, assieme a una professionista del settore, a tutti i dubbi e le domande sul nuovo Decreto riaperture - spiega Plumari -. Da lunedì entrerà in vigore il nuovo Decreto Legge e la Regione Emilia-Romagna tornerà in zona gialla. Pranzi e cene all’aperto, spostamenti liberi tra regioni gialle, spostamenti per turismo tra regioni arancioni e rosse con la ‘certificazione verde’. Riaprono cinema, teatri, sale concerto e live club. Rientrano gli studenti delle superiori in aula in zona rossa dal 50 al 75% e in zona gialla e arancione dal 70 al 100%. In questo modo l'Italia prova a ripartire con gradualità dopo una terza ondata drammatica, anche per il nostro territorio cesenate".

"Dobbiamo tuttavia avere la consapevolezza che la situazione, seppur migliorata da un punto di vista dei contagi e dei ricoveri ospedalieri negli ultimi giorni, è ancora difficile e il virus continua a circolare - prosegue -. Per questo il 26 aprile non dovrà rappresentare un libera tutti ma servirà ancora grande responsabilità da parte dei cittadini e di tutte le attività che potranno ripartire, perché saranno soprattutto i nostri comportamenti a fare la differenza. Nel frattempo prosegue la campagna vaccinale, l’unico vero modo per sconfiggere davvero il Covid-19 e tornare a una vita normale. Abbiamo superato il milione di emiliano-romagnoli vaccinati tra prima e seconda dose e come Regione siamo pronti ad accelerare ed estendere ulteriormente la campagna vaccinale, contando sulle maggiori forniture in arrivo e l’impegno del Governo su questo fronte”.