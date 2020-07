Plautus Festival, Lodo Guenzi, chef Faccani e tanto altro: un caldo e ricchissimo primo weekend di agosto

Weekend "bollente" (e visto il meteo, in tutti i sensi...) il primo di agosto a Cesena e comprensorio. Tanti gli eventi in programma, in riviera, città e collina per tutti i palati. Concerti, incontri, spettacoli teatrali, escursioni e visite guidate: ce n'è davvero per tutti i gusti. Su tutti emerge, ovviamente, al parco di Villa Silvia Carducci, sulle colline di Lizzano, venerdì 31 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto il festival “FU ME – Creare memorie, costruire futuri” di Alchemico Tre. Ci saranno Maria Antonietta, Lodo Guenzi, Tindaro Granata e altri artisti



Concerti

Oltre al "Fu Me" di cui sopra, spicca a Villa Torlonia la 17esima edizione del Sammaurock. Il 30 luglio a un passo dalla maggiore età, torna l'evento musicale che dal 2004 accende di musica e creatività l'estate degli appassionati di musica di tutta la Romagna. Da non perdere anche il doppio concerto di Gio Evan a Cesenatico. In otto giorni i biglietti del primo concerto sono andati tutti esauriti. E, considerando che va in scena alle 20.30, Gio Evan aggiunge un secondo spettacolo: quello delle 22.30. Da non perdere anche alla Rocca Malatestiana "Bound for glory" per il primo appuntamento di "Rocca in concerto". Concerti anche per i Meteora all'osteria del Fabbrolo e per i Calibro35 alla Rocca Malatestiana

Cultura e incontri

Diversi anche gli incontri culturali in programma. Al giardino di Casa Pascoli lo spettacolo "Tra Dante e Campiano", ma solo giovedì 30 luglio.A Gatteo, invece, Gabriella Greison racconta le grandi donne della scienza: appuntamento al castello malatestiano. In piazza Borghesi a Savignano si parla di scienza e cielo con l'Associazione astronomica del Rubicone alla Dolce estate. Il 1° agosto Appuntamento con la storia a Tavolicci, con una visita guidata alla casa della strage nazifascista. Passeggiata turistica, il 31 luglio sera alla scoperta delle bellezze di piazza del Popolo a Cesena.

Teatri, manifestazioni, cibo e vino

Sabato 1 agosto, ore 21.30, si apre il programma del Plautus Festival 2020 all'Arena Plautina di Sarsina. In scena Massimo Venturiello protagonista della "Aulularia" di Tito Maccio Plauto. Il 2 agosto torna ad Alfero torna "Altrove": spettacolo teatrale dal vivo", „ Mercato agosto con le 'Piccole Notti Saracene' e i 'Palcoscenici d'estate': un grande omaggio a Fellini“, mentre solo venerdì a Cesenatico, la patata protagonista a "Tramonto DiVino" con lo chef stellato Alberto Faccani

Mostre

Con “100% Federico Fellini”, gli artisti rendono omaggio al grande regista: appuntamento fino al 19 settembre presso "galleria Il Vicolo“. Fino al 6 settembre Il progetto "Mantua, Cuba" di Paolo Simonazzi: l'impensabile legame tra la provincia padana e i Caraibi“ a Cesenatico, mentre al Museo della Marineria sempre fino al 6 settembre sarà possibile visitare "Sirene: paura e desiderio", in mostra gli acquarelli di Gabriele Musante“. Visibile anche “Tratti Spessori Colore Materia”, la personale di Giancarlo Gagliardi. Fino al 10 agosto, infine, Il maestro fabbro Davide Caprili espone all'Atelier di Refashion Aps

Cinema

