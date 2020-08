Roberto Mercadini racconta storia, protagonisti e retroscena de "La bomba atomica"

Giovedì 27 agosto, alle ore 21.00, al Parco Fellini di Gambettola, il narratore Roberto Mercadini presenta il suo ultimo libro “La bomba atomica”.

Che senso ha raccontare la storia della bomba atomica? Nessuno, in apparenza. Perché tutti sappiamo già come va a finire. Il mattino del 6 agosto 1945, la bomba viene sganciata sulla città di Hiroshima. E fa circa centosessantaseimila vittime. Eppure, c'è un eppure. Perché questa è una storia diversa da tutte le altre. La sorpresa non sta nel finale, ma nei singoli passaggi. Un presidente che sale al potere nel momento sbagliato. Una rete di falsi sospetti e informazioni top secret. Un gruppo di eccentrici fisici convinti che i marziani siano qui tra noi, e che in nome della scienza non ci siano limiti che non si possano superare. Prendendo spunto da uno dei suoi monologhi più riusciti, Mercadini ci racconta protagonisti e retroscena di quell'evento devastante, e ci ricorda, in un mondo ossessionato dalla velocità e dal progresso, l'importanza della riflessione e della lentezza.

L’ingresso è gratuito; per informazioni e prenotazioni: Biblioteca Comunale: tel. 0547 45338-339 – e-mail: biblioteca@comune.gambettola.fc.it.