“Letture sotto le stelle” con Eraldo Baldini, Roberto Mercadini e altri grandi autori

Prende il via a Bagno di Romagna la rassegna letteraria “Letture sotto le stelle”, sei serate di incontri con l’autore in programma dal 18 agosto fino al 17 settembre.

“Abbiamo voluto dar vita ad una rassegna di incontri letterari per conoscere meglio la nostra storia locale e dialogare con autori contemporanei e studiosi del territorio - commenta Enrica Lazzari, assessore alla cultura. - Dalle fotografie storiche di Tarciso Stoppa agli aneddoti del passaggio di Dante in Romagna narrati da Baldini e Bellosi, dal racconto della nascita della bomba atomica dell’attore-scrittore Roberto Mercadini allo sguardo sulla Romagna dei fratelli Mazzuca, dalla presentazione del secondo numero della rivista Alpe Appennina alla riflessione sull’economia del benessere proposta dalla cesenate Manuela Cecchetti: un calendario di proposte per offrire a turisti e cittadini spunti di riflessione culturali per riscoprire la nostra identità e vivere al meglio il nostro tempo”.

Nel dettaglio, si parte martedì 18 agosto con la presentazione del volume “Persone, luoghi, paesaggi. Foto di Tarciso Stoppa, 1924-1944” di Dino Spighi e Silvano Stoppa, che raccoglie circa 140 fotografie che Tarciso Stoppa (1908-2005), fotografo-barbiere di Verghereto, ha scattato ottant’anni fa nel territorio di San Piero in Bagno, Bagno di Romagna, Verghereto, Balze, Montecoronaro, raccolte e selezionate dal figlio Silvano Stoppa e dal genero Dino Spighi. Durante la serata, introdotta e moderata da Giuliano Marcuccini, esperto di storia locale, saranno proiettate numerose immagini storiche scattate da Stoppa a persone e luoghi, in cui certamente molti cittadini potranno riconoscere i propri padri, nonni e bisnonni.

Martedì 25 agosto è la volta dell’insegnante e scrittrice cesenate Manuela Cecchetti, che presenterà il libro “La Terra... Un pianeta da amare. Cambiare mentalità e adottare nuovi stili di vita per un’economia del benessere” (edizioni Il Ponte Vecchio), in dialogo con il giornalista Alberto Merendi.

Venerdì 4 settembre sarà presentato il secondo numero della rivista Alpe Appennina (Monti Editore), nata per raccogliere saggi e approfondimenti della storia del territorio a cavallo tra Romagna e Toscana, con introduzione del curatore Alessio Boattini.

Martedì 8 settembre si va alla scoperta del passaggio del ‘Sommo Poeta’ nella nostra terra con gli scrittori Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi e il loro volume “Dante in Romagna: mito, leggende, aneddoti, tradizioni popolari e letteratura dialettale” (edizioni Il Ponte Vecchio): la serata sarà introdotta e moderata da Roberto Greggi, direttore del Centro Studi valgimigliani di Bagno di Romagna.

Venerdì 11 settembre i fratelli Alberto e Giancarlo Mazzuca, giornalisti e scrittori romagnoli di Forlì, dopo una vita vissuta altrove raccontano la loro terra d’origine insieme al fotografo Lorenzo Capellini nel volume “Romagna Nostra”, edizioni Minerva (introduce Luca Ravaglia, giornalista).

La rassegna si conclude giovedì 17 settembre con l’attore-scrittore Roberto Mercadini e la sua fatica letteraria intitolata “Bomba atomica” (edizioni Rizzoli), dove, partendo da uno dei suoi monologhi più riusciti, racconta protagonisti, retroscena, aneddoti di quell’evento devastante che ha cambiato per sempre la storia (introduce Gianni Rossi, divulgatore scientifico).

Gli incontri, gratuiti e aperti a tutti, si svolgeranno in agosto presso il Padiglione delle Fonti (Via Lungosavio, 7) e in settembre presso il Palazzo del Capitano (Via Fiorentina, 38) a Bagno di Romagna, inizio ore 20.45.