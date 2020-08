Jazz e musica brasiliana con il trio Mirabassi, Renzetti e Bianchetti

Una serata che si preannuncia unica per gli amanti delle sonorità brasiliane per la rassegna Borgo Sonoro: sul palco tre straordinari artisti danno corpo e voce a un viaggio musicale fatto di profumi di terra e di sudore, giovedì 13 agosto alle ore 21.15 nella suggestiva Arena Longianese gli amanti del jazz non possono mancare.

La contaminazione tra jazz e musica brasiliana è il filo conduttore del concerto che svela il volto agreste della musica del grande paese sudamericano, lontano quindi da coste e spiagge, senza dimenticare la nostra bella Italia con sonorità che arrivano dall'Abruzzo e dalla Sardegna.

Gabriele Mirabassi tra i massimi virtuosi del clarinetto a livello internazionale, Cristina Renzetti che da anni fa ricerca sul mondo della canzone, la musica d'autore brasiliana e il jazz, contando con collaborazioni nazionali e internazionali. Giancarlo Bianchetti un musicista sopraffino, di spessore, intelligente e fuori dagli schemi, insieme daranno vita ad un sorprendente viaggio musicale.

Con il loro inconfondibile stile musicale derivato dalla comune provenienza jazzistica, trattano questo materiale con lo stesso atteggiamento estetico imparato dalla lunga convivenza con la musica jobiniana, mettendo al centro di questi repertori i valori del camerismo e della cura del suono. Agreste è il diario di un viaggio musicale e non solo, alla ricerca delle radici profonde, delle necessità ultime, con i piedi nel fango rosso del Minas Gerais e l'odore del mirto sardo nel naso.

I biglietti sono in vendita di circuito di Vivaticket al seguente link https://biglietteriaonline.tm.vivaticket.com/biglietteria/listaEventiPub.do?idOwner=136146

I biglietti eventualmente disponibili saranno messi in vendita direttamente sul luogo di spettacolo, previa prenotazione telefonica obbligatoria da effettuarsi il pomeriggio stesso di ogni concerto, telefonando al numero 351 7917480