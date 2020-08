Una Notte del Liscio piena di musica con Moreno il Biondo, Andrea Mingardi e tanti altri

Doppio appuntamento, la sera di sabato 5 settembre a Cattolica e Gatteo Mare, per la quinta edizione del Festival dedicato al ballo tipico della Romagna e alle sue contaminazioni: la Notte del Liscio 2020. Una festa “scacciapensieri” che, come sempre, esprime tanta allegria.

A Gatteo Mare, dalle ore 21,30 all’Arena Lido Rubicone, è in programma una grande reunion di big del liscio italiani. La serata - che vedrà esibirsi tutti i migliori talenti del Liscio Italiano di oggi - sarà condotta da Moreno il Biondo degli Extraliscio, direttore artistico dello spettacolo assieme a Giordano Sangiorgi. Accompagnati dalla Grande Orchestra del Liscio di Romagna (formata dall’Orchestra “Grande Evento” e dall’Orchestra “Luca Bergamini”) saranno tanti gli ospiti protagonisti dell’evento: da Francesco Baccini ad Andrea Mingardi a Syusy Blady. Dalla Romagna “scenderanno in campo” l’orchestra “La Storia di Romagna” assieme a Vanessa Silvagni, Edmondo Comandini e Claudio Nanni; lombarda è la voce di Omar Codazzi mentre, l’Emilia sarà rappresentata da Roberto Polisano, dalla fisarmonica di Davide Salvi e da Massimo Budriesi per la Filuzzi (il ballo liscio interpretato alla bolognese). Non mancherà la presenza di artisti del ballo liscio provenienti dal Nord Italia (Rossella Ferrari e i “Casanova” dal Veneto e Paolo Tarantino dal Piemonte) e dal Lazio, arriveranno i “Solisti dell’Organetto” e, dall’Umbria, Andrea Barbanera.

Ad arricchire lo spettacolo, le esibizioni delle scuole di ballo romagnole. Nel corso della serata Riccarda, figlia di Secondo Casadei, consegnerà a un giovane talento musicale il premio “Il Liscio nella Rete” (dedicato ai 50 anni dalla scomparsa del Maestro), ideato dalla rassegna di musica indipendente “MEI” (Meeting delle etichette indipendenti) di Faenza.



L’evento è gratuito con prenotazione e obbligo di mascherina fino al raggiungimento del posto. Per prenotazioni e informazioni: www.visitgatteomare.it - Ufficio IAT tel. 0547-86083