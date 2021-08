Welfare aziendale, nasce un binomio vacanziero tra Romagna e Trentino

Il Welfare Aziendale continua a diffondersi, specialmente in Romagna in cui le aziende che premiano i propri dipendenti in piattaforma crescono in doppia cifra da anni e non hanno rallentato neppure a causa del Coronavirus. Ai dipendenti sono così stati erogati milioni di euro che, a causa delle limitazioni dovute al coronavirus, non sempre hanno facilmente trovato soluzioni appetibili per essere spesi.

Con l’arrivo dell’estate la cesenate Welfare Group ha cercato di ampliare la gamma dei servizi offerti creando collaborazioni principalmente a livello locale. Prima con le cooperative dei bagnini per far acquistare ombrelloni e lettini, poi con i parchi divertimento (Acqua Fun, Mirabilandia e tanti altri parchi del territorio).

Da oggi la piattaforma nata a Cesena da Mediatip e ormai leader in Romagna, si arricchisce di una sezione interamente dedicata alle vacanze in montagna gestita direttamente da Trentino Holidays, tour operator dell’Unione Albergatori del Trentino.

Trentino Holidays è specializzato nei viaggi in montagna con destinazioni in Trentino, Alto Adige, Dolomiti venete, Valtellina e Tirolo Orientale (Austria). In estate l’ambiente è la più grande ricchezza di questo territorio, che da sempre viene tutelato e curato per regalare ad ogni visitatore esperienze vere. Tutte le destinazioni sono ricche di sentieri, itinerari e percorsi ciclabili adatti a tutte le esigenze, è il luogo ideale per dedicarsi a una salutare attività circondati dalla natura. In inverno piste leggendarie, angoli segreti, scenari naturali unici e stazioni sciistiche adagiate ai piedi delle Dolomiti, le più belle montagne del mondo, Patrimonio dell’Umanità per l’Unesco. Per prenotare una vacanza ad alta quota sono sufficienti pochi semplici passaggi: l’utente può inviare una richiesta di preventivo via mail o contattare il tour operator direttamente al numero dedicato a Welfare Group.

"Noi siamo la Piattaforma del territorio - commenta Luigi Angelini - Ceo di Welfare Group - e quindi collaboriamo con piacere con parchi, spiagge, agriturismi e hotel romagnoli, ma i nostri utenti hanno anche esigenze diverse. In particolare sui viaggi abbiamo sempre creduto che sia fondamentale offrire un servizio con un vero valore aggiunto. Non limitarci ai cofanetti o alle offerte scontate presenti un po’ dappertutto. Pochi mesi fa siamo partiti con la collaborazione con Viaggi Manuzzi, capogruppo di Welcome Travel, leader del settore in Italia, poi ci siamo resi conto che i nostri clienti chiedevano in particolare la Montagna trentina e siamo veramente orgogliosi di potergli dare l’eccellenza sia in termini di ampiezza dell’offerta (oltre 250 hotel) che di assistenza. Aggiungo che Trentino Holidays è una realtà del territorio, anche se non del nostro, che opera come noi per lo sviluppo del commercio locale. Abbiamo tanti punti in comune e siamo convinti che questa collaborazione possa essere un punto di partenza per nuove idee e progetti sia in Romagna che in Trentino".



Luca Moschini - Responsabile Innovazione e Sviluppo Mercati Trentino Holidays - commenta: “Abbiamo accettato con entusiasmo a collaborare con Welfare Group per offrire ai dipendenti della Romagna (che aderiscono alla piattaforma di welfare), il prodotto turistico Trentino; la Romagna per il Trentino ha sempre significato un importante bacino dei nostri Ospiti, che ci scelgono per la loro esperienza di vacanza sulle nostre montagne e sui nostri laghi. Il valore dell’ospitalità accomuna Romagna e Trentino, questa collaborazione nasce nel solco dell’accoglienza, della tradizione e della qualità che entrambe le destinazioni ben rappresentano. Come Trentino holidays abbiamo sempre creduto fortemente nelle collaborazioni e sinergie tra territori, siamo certi che questo inizio di partnership con Welfare Group possa essere di buon viatico per ulteriori iniziative comuni tra Trentino e Romagna".