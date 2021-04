Stefano Bernacci a Salotto Blu: "Nel dopo Covid occorrerà ripristinare il senso collettivo di fiducia"

Stefano Bernacci, segretario della Confartigianato cesenate, è stato intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione che andrà in onda Domenica alle 22,30 su VideoRegione

rispondendo con schiettezza a domande su temi di attualità. Qui anticipiamo alcune delle sue risposte. I rimborsi dello Stato alle aziende? "Il sistema economico italiano ha perso causa pandemia 400 miliardi, lo Stato non può rimborsarli. Meglio sarebbe chiedere alle banche di supportare le aziende dilazionando i mutui". Le Camere di Commercio? "Utili quando avevano risorse da investire sui territori, non ne hanno da tempo, vanno ripensate altrimenti servono meno". Il sistema Romagna? "senza una vera riforma istituzionale rimane solo una mozione del cuore". Gli scenari? "la gente è avvilita, dobbiamo lavorare sulla psicologia delle persone prima di tutto".