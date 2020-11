Prodotti per gli animali e per l'agricoltura, si mette in proprio e inaugura la nuova attività

Dopo aver lavorato come dipendente di una ditta del territorio, Luca Cina, 35 anni, si è messo in proprio e ha deciso di diventare imprenditore rilevando OrtoGarden a Sarsina e rilanciandolo come Green Garden. L'inaugurazione è avvenuta lunedì scorso alla presenza di rappresentanti dell'amministrazione comunale e di Confartigianato, di cui il titolare è socio.

“Green Garden commercializza cibi e accessori per animali, concimi e prodotti per l'agricoltura nonché articoli di ferramenta e altre merceologie affini – informa Luca Cino – e oltre alla vendita l'obiettivo è di offrire consulenza e accompagnamento ai clienti per quel che attiene le gamme merceologiche che commercializziamo per le quali è molto importante il rapporto fiduciario. Mi affianca in negozio mia madre e in questa fase di trapasso il precedente titolare mi coadiuva per un efficace passaggio di consegne che mi è molto utile per impadronirmi nel modo migliore del mestiere”.

“Confartigianato territoriale mi ha assistito in tutti i passaggi e le pratiche per l'apertura – aggiunge Luca Cina -: corono un sogno, quello di lavorare come imprenditore in un settore che mi piace e che è tuttora in espansione e attraverso la professionalità e la cura personale dei clienti mi auguro che il Green Garden diventi un punto di riferimento a Sarsina e anche nei territori limitrofi”.

“In questa fase di emergenza sanitaria nella sua recrudescenza, con le correlate emergenze economiche e sociali che si aggravano - aggiunge il responsabile di Confartigianato territoriale Maurizio Crociani – l'apertura di una nuova attività da parte di un giovane ha un valore doppio rispetto al pre-covid, perché lancia anche un segnale di speranza e di fiducia e ravviva l'offerta cittadina sarsinate, rispondendo alle esigenze della clientela”.