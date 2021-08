La multinazionale acquista il 90% dell'azienda di San Piero in Bagno: "Continueremo a crescere"

L'azienda di San Piero in Bagno Sampierana S.p.A. annuncia la sottoscrizione di un importante accordo con CNH Industrial, multinazionale leader nei settori dell'agricoltura, del movimento terra, dei veicoli commerciali e del powertrain. "Sampierana ha superato i 100 milioni di fatturato nel 2020, seguendo il trend positivo degli ultimi anni, con prospettive di crescita solide e concrete", spiegano dalla società..

La multinazionale ha acquisito il 90% del capitale sociale. Tale operazione consentirà al business Construction Equipment di CNH Industrial di integrare al proprio portafoglio prodotti le macchine movimento terra a marchio Eurocomach, i sottocarri cingolati Sampierana e i ricambi parti carro.

"Siamo fieri dell’accordo concluso dopo lunghi mesi di contrattazione - affermano Cesare e Moreno Para, Amministratori Delegati di Sampierana S.p.A. - poiché CNH Industrial ha scelto la nostra azienda per l'affidabilità, la qualità, la tecnologia, l’ampio portafoglio dei prodotti e l'elevata capacità di personalizzazione. Insieme a CNH Industrial la nostra azienda continuerà a crescere e potrà godere di tutti i vantaggi che un grande investitore industriale può apportare. Il legame con il territorio è stato da sempre un caposaldo del nostro modo di fare impresa e per tale motivo proseguiranno gli investimenti nelle nostre sedi di San Piero in Bagno, Modena e Cesena. In virtù di questo, l’accordo prevede che già a partire dal 2022 verranno ampliate le linee di produzione e CNH potenzierà tutti i nostri settori. Allo stesso tempo, ci teniamo a sottolineare che i nostri marchi e la nostra rete commerciale verranno preservati. Insieme ai nostri figli continueremo ad affiancare il nuovo management, a garanzia del percorso che insieme abbiamo costruito in oltre 30 anni di lavoro".

“Questo accordo è un passo importante nella strategia di crescita dei nostri brand. L’attenzione al cliente e la continua ricerca di soddisfare al meglio i bisogni del mercato della Sampierana ci sono subito piaciuti e hanno poi contribuito a formare una solida intesa con i fondatori e le loro famiglie. La sfida adesso sarà di gestire la crescita dimensionale e geografica del business, impresa che faremo insieme alla famiglia Para che rimarrà con noi in questa avventura.” E' il commento di Stefano Pampalone, CNH Industrial Construction Equipment President.