L'insalateria gourmet "Safe&Sound" : "Non sempre mangiare sano significa non accontentare il gusto"

“Safe and Sound (“sano e salvo”), insalateria gourmet, è un modo ironico per trasmettere il nostro concetto di cucina, quello di rendere gustoso anche un piatto semplice e sano – dichiarano i due giovani titolari Alessandro Votta e Nicoletta Garattoni – esaltando il sapore degli ingredienti di stagione, combinandoli con creatività per garantire un pasto completo. Cos'è per noi un pasto completo? semplicemente la combinazione di carboidrati, proteine, grassi e fibre in un unico piatto. Prediligiamo cucinare cibi freschi e ridurre al minimo il consumo di prodotti confezionati. Ci piacerebbe diffondere un messaggio positivo tramite i nostri piatti: non sempre mangiare sano significa non accontentare il gusto. Al contrario siamo dell’idea che chiunque abbia voglia di assaporare un nuovo modo di approcciarsi al pranzo, alla cena o ad uno spuntino, sia nel posto giusto”.

Il locale sta per tagliare il traguardo del primo anno di vita: è stato infatti inaugurato a novembre 2019 aggiungendosi ai numerosi locali presenti nella zona del teatro Bonci, un’area della città particolarmente viva e ricca di proposte. Alessandro e Nicoletta hanno poi dovuto affrontare a pochi mesi dall’inizio della nuova avventura l’emergenza sanitaria durante la quale si sono impegnati ad aiutare le persone in difficoltà mettendo a disposizione dell’Asp Cesena pasti gratuiti.