L'attività di gommista nata negli anni '60 è una passione di famiglia, il testimone passa ai 3 figli

La storia di un'attività commerciale che è anche una passione di famiglia, e uno spaccato dei tempi che cambiano. A raccontarla è don Daniele Bosi, parroco di Villachiaviche.

Dopo l’importante traguardo dei primi 50 anni di lavoro, celebrati nel 2017, la ditta EuroGomme vive un passaggio epocale. Il fondatore, Emilio Macini, lascia il testimone a tre figli. "Macini nasce a Ginestreto, un gruppo di case sparse ai confini del comune di Sogliano dirimpetto al castello di Montebello - racconta don Daniele - scende a valle con la famiglia in cerca di una vita più dignitosa. Dapprima, nel 1960, lavora come operaio in un gommista del centro di Cesena poi, appassionatosi, nel 1967 decide di iniziare l’attività in proprio in un piccolo capannone a San Giorgio. Nel 1970 si sposta poi nel luogo dove si trovano tutt’ora (sono inglobati al quartiere di Villachiaviche ma come parrocchia è Gattolino) e nel 1982 prende il nome, all’avanguardia per il tempo, di Eurogomme".

"Nel 1986 viene costruito il nuovo capannone dove nel 2003 si aggiunge anche l’abitazione della famiglia, che prima era domiciliata a Capannaguzzo. Nel 1969 il matrimonio con Lidia, dal quale nasce Andrea nel 1969, Roberto nel 1973, don Maurizio nel 1974, Alessandro nel 1978. Tre dei quattro figli (Andrea, Roberto e Alessandro) dopo gli studi iniziano a lavorare col padre fino a subentrargli totalmente. E ora, il padre Emilio che era in società con la moglie Lidia, passano il testimone ai loro tre figli e continua questa passione di famiglia".

“Ora il lavoro è molto cambiato – sottolinea Macini – si lavora molto col computer ed è per questo che già da tanto tempo ho lasciato il posto ai ragazzi, il quali danno un buon servizio con velocità. Si, è quello che il cliente cerca oggi: buon servizio, affabile, il dover aspettare meno tempo possibile. Abbiamo puntato sulla qualità del materiale: Michelin, Pirelli, Kleber. Potremmo montare anche altro materiale, ma poi la durata è inferiore per cui scegliamo solo materiale europeo. Ora, oltre i miei tre figli, abbiamo 2 ragazze in ufficio e 4 operai che lavorano per noi".