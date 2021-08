Imprese alimentari, il Covid ha modificato le abitudini: in crescita la spesa online

Come sono cambiati gli acquisti al tempo della convivenza con il Covid? Lo ha indagato una ricerca del rapporto Confcommercio-Censis, che ha coinvolto anche imprese del nostro territorio.

"Per quanto riguarda le attività che sono rimaste attive durante il lockdown - mette in luce il direttore Confcommercio cesenate Giorgio Piastra - spicca il commercio al dettaglio, che presenta il dato più elevato (52,4%), ed in particolare quello legato al settore alimentare. Nel 2020 le imprese alimentari hanno migliorato di oltre il 50% il proprio andamento economico, nonostante il peggioramento dei prezzi da parte dei fornitori. Le attività del settore sono riuscite a rimanere aperte, dal momento che vendevano beni di prima necessità. Questa situazione le ha sicuramente favorite, ma sono state anche reattive nel cogliere le opportunità di sviluppo. In questi mesi abbiamo infatti assistito ad una digitalizzazione delle imprese alimentari. Prima della crisi solo l'11% offriva ai consumatori la possibilità di effettuare la spesa online. Oggi invece sono il 31%".

"L'emergenza sanitaria ha modificato più estesamente la dinamica gli acquisti - aggiunge il direttore Piastra -. Anche in questa prima parte del 2021 i è preferito spendere per aumentare il comfort domestico. Al primo posto troviamo infatti prodotti tecnologici (33%), seguono elettrodomestici e mobili per la casa (31%) e le spese per la ristrutturazione dell'abitazione (28%). le esigenze prioritarie della clientela riguardano prezzi accessibili; salute e sicurezza (sia dei prodotti che dei luoghi); spazi ampi nei negozi; attenzione alla sostenibilità; nuove occasioni di consumo a casa. A fronte di questi nuovi bisogni le imprese si stanno adeguando in vari modi. Per prima cosa hanno aumentato la loro presenza online, offrendo nuovi servizi digitali e soluzioni di consegna. Si sono poi impegnate per accrescere la propria visibilità attraverso soluzioni creative, ad esempio collaborazioni tra settori diversi. Si sono anche impegnate per aumentare la sicurezza sia del personale che dei propri clienti, adottando misure igieniche e strumenti per la sanificazione degli spazi. È anche aumentata l'attenzione verso la sostenibilità con packaging non inquinanti, prodotti che rispettano l'ambiente e iniziative di natura solidale".