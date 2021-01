Confartigianato Cesena: "Dopo l'anno più nero, piano speciale per le imprese della moda"

“Le imprese dei settori tessile, abbigliamento, calzature hanno bisogno di un intervento robusto, di ben altro spessore rispetto alla misura contenuta nella Legge di Bilancio”. Lo sostiene Confartigianato cesenate. “Serve - afferma il Gruppo di Presidenza Confartigianato cesenate formato da Marcello Grassi, Daniela Pedduzza e Stefano Ruffilli - anche e soprattutto un piano più ampio di interventi che restituiscano slancio al comparto manifatturiero simbolo del made in Italy nel mondo, che ha subito i peggiori effetti della crisi da Covid-19".

"Anche nel nostro territorio cesenate e romagnolo i distretti della moda e del calzaturiero sono stati pesantemente colpiti, I numeri parlano chiaro: nei primi dieci mesi del 2020 ha registrato una perdita di fatturato del 21,9%, oltre otto punti in più del calo del 13,4% della media del manifatturiero - aggiungono -. I mancati ricavi delle imprese della moda tra gennaio e ottobre sono pari a 15,5 miliardi di euro, di cui 10 miliardi di minori esportazioni. In pratica, un miliardo in meno al mese di made in Italy della moda venduto nel mondo. Mentre per il settore dell’auto sono molte le misure di sostegno anche nella legge di bilancio, per le imprese del tessile/abbigliamento/calzature è sino ad ora arrivato ben poco".

"Sempre nei primi dieci mesi del 2020, a fronte di un calo delle vendite al dettaglio del 5,4% - aggiunge il Gruppo di Presidenza Confartigianato - sono crollate del 23% le vendite di abbigliamento, calzature e articoli in pelle. Di fronte a queste cifre, serve uno scatto d’orgoglio per rimettere il fashion made in Italy al centro delle strategie di rilancio del Paese".