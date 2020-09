Cinquant’anni di passione e creatività, premiato l'imprenditore del calzaturiero Giorgio Vicini

Cinquant’anni di passione e creatività che hanno segnato la storia del distretto calzaturiero sammaurese. E’ il traguardo raggiunto da Giorgio Vicini, imprenditore e fondatore della famosa maison di San Mauro Pascoli che l'amministrazione ha voluto omaggiare con una cerimonia svoltasi sabato in municipio. Per l'occasione il sindaco Luciana Garbuglia e l’Assessore alle Attività Produttive Stefania Presti hanno consegnato a Vicini una targa di riconoscenza per aver portato il nome di San Mauro Pascoli nel mondo grazie alle sue creazioni. “La storia di Giorgio è la storia di San Mauro Pascoli – commenta il Sindaco – siamo partiti come piccoli artigiani, calzolai, e siamo ancora oggi un'industria di alta qualità simbolo del made in Italy nel mondo nel settore delle calzature. Questo lo dobbiamo a persone che come Giorgio con passione e competenza mantengono vivo il nostro distretto”

