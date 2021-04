Vaccini anti-Covid, la Regione corre: "Pronti ad aprire le prenotazioni per gli over 60"

"Pronti il 10 maggio ad aprire alle vaccinazioni per la fascia della popolazione 60-64enni". Lo conferma il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, commentando sui social la partenza delle vaccinazioni ai cittadini tra i 65 e i 69 anni in regione, con un terzo del target totale gia' prenotato alle 12 del primo giorno. "E le prenotazioni ovviamente proseguiranno nei prossimi giorni. I primi prenotati saranno vaccinati gia' a partire dalle prime ore del pomeriggio", ricorda Bonaccini. "Come abbiamo sempre sostenuto, l'organizzazione c'e' sempre stata, a differenza delle dosi tagliate dalle casa farmaceutiche". A quanto spiegato fin qui la fascia d'eta' 60-64 anni dovrebbe essere vaccinata in Emilia-Romagna dai medici di base, coi quali pero' deve essere concluso l'accordo. (fonte Dire)