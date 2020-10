Un documentario su Giulio Cesare, lungo il Rubicone arriva la troupe Mediaset

Venerdì mattina una troupe Mediaset ha effettuato alcune riprese in centro storico, e in particolare nelle adiacenze e sul camminamento del ponte romano e lungo le sponde del fiume Rubicone, per la realizzazione di uno speciale in due puntate dal titolo “Cesare e Nerone”. Autrice e conduttrice del programma, di carattere storico e divulgativo, è l’antichista professoressa Laura Pepe, docente di Diritto antico all’Università degli Studi di Milano e storica di formazione.

L’esperta collabora con Focus tv, canale del gruppo Mediaset che manderà in onda la prima parte dello speciale, su Giulio Cesare, il 15 dicembre. La seconda parte, programmata per la messa in onda il 16 dicembre, riguarderà la figura di Nerone.

“Credo fortemente nella divulgazione e nell’importanza della storia – spiega la professoressa Pepe -. In un lavoro di documentazione che ha per soggetto Giulio Cesare, quella di Savignano è una tappa fondamentale. Questo luogo è un simbolo importante. Non si può capire la storia di Cesare, ma anche la nostra storia, se non si passa da qui. Da questo attraversamento dipende anche una buona parte della storia successiva, passando da questo ponte Cesare ha influenzato il nostro presente. Anche la figura di Nerone va riesaminata, non fu il pazzo scatenato di cui tutti ci raccontano”.

“Accogliere gli ospiti sulla golena del nostro fiume è motivo di orgoglio per me e per tutta Savignano - afferma il Sindaco Filippo Giovannini -. La bellezza di questa parte del nostro centro storico è il nostro biglietto da visita”.