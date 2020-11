Tante classi in quarantena ed un morto, l'evoluzione del virus nel Cesenate

Nel territorio cesenate sono 65 i positivi, 146 i nuovi casi a livello provinciale. I guariti nelle ultime 24 ore sul territorio della provincia sono 130, quasi quanto i nuovi casi. Purtroppo il Cesenate piange un'altra anziana vittima del virus, un uomo 80enne di Cesenatico.

La mappa dei contagi ne indica 21 a Cesena, 7 a Cesenatico, 2 a Bagno, 2 a Gambettola, 5 a Gatteo, 4 a Longiano, 4 a Mercato Saraceno, 8 a San Mauro. 1 a Sarsina, 8 a Savignano, 2 a Sogliano. A San Mauro e Savignano i rispettivi sindaci Garbuglia e Giovannini hanno informato di diversi casi di positività nelle scuole Montessori e Giulio Cesare, (contagi sia tra insegnanti che tra alunni) con molte classi che sono finite in quarantena. Per quanto riguarda il dato resta invariato, un solo malato del territorio cesenate si trova attualmente in Rianimazione.

In Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si sono registrati 2.219 casi in più rispetto a lunedì, su un totale di 22.381 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (a questi si aggiungono anche 3.774 test sierologici). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è martedì del 9,9%, rispetto al 17,6% di lunedì.Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 984 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 304 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 456 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di martedì è 45,2 anni.

Su 984 asintomatici, 361 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 65 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 4 con gli screening sierologici, 21 tramite i test pre-ricovero. Per 533 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province dell’Emilia-Romagna vede Modena con 517 nuovi casi e Bologna con 360, a seguire Reggio Emilia (241), Ravenna (230), Rimini (207), Piacenza (200), l’imolese (120), Ferrara (117). Poi Forlì (82), Parma e Forlì (81) e Cesena (65).

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a martedì sono 57.268 (1.839 in più di lunedì). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 54.570 (+1.781 rispetto a lunedì), il 95,2% del totale dei casi attivi. Purtroppo, si registrano 48 nuovi decessi: 20 in provincia di Bologna (9 donne rispettivamente di 69, 79, 81, 86, 87, 88, 91 anni e 2 di 85 anni; 7 uomini di cui 2 di 74 anni, uno di 78, uno di 80, 2 di 84 e uno di 85 anni; altre 4 donne nell’imolese, rispettivamente di 41 anni, 90 anni e 2 di 80 anni); 8 in quella di Reggio Emilia (3 donne, una di 64 anni e 2 di 86 anni, e 5 uomini di 84, 85, 87, 92, 93 anni); 7 in provincia di Modena (6 donne rispettivamente di 70, 84, 91, 92 e due 90enni, e un uomo di 96 anni), 7 in quella di Ravenna (3 donne di 77, 87 e 89 anni e 4 uomini di 73, 74, 82 e 92 anni), 3 in quella di Parma (tutte donne, rispettivamente di 81, 83 e 91 anni); uno a Piacenza (un uomo di 88 anni), uno a Ferrara (un uomo di 87 anni) e uno in provincia di Forlì-Cesena (l'ottantenne di Cesenatico). Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Emilia-Romagna i decessi sono complessivamente 5.115.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 247 (dato stabile rispetto a lunedì), 2.451 quelli in altri reparti Covid (+58). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 12 a Piacenza (dato invariato), 17 a Parma (invariato), 26 a Reggio Emilia (+1), 64 a Modena (+2), 66 a Bologna (+2), 1 a Imola (-2), 20 a Ferrara (invariato), 11 a Ravenna (-3), 6 a Forlì (dato invariato), 1 a Cesena (invariato) e 23 a Rimini (invariato). Le persone complessivamente guarite salgono a 30.902 (+332).