Taglio del nastro per la succursale dell'Istituto Tecnico Tecnologico "G. Marconi" a Sarsina

Una scuola fortemente legata al territorio, nata per garantire una solida offerta formativa - nel settore della meccanica, meccatronica ed energia - agli studenti del territorio montano della valle del Savio. È la nuova succursale di Sarsina dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Marconi” (sede centrale, Forlì), inaugurata ufficialmente stamani. Dopo l’esperienza estremamente positiva della classe prima, costituita con 27 alunni nell’anno scolastico 2020-2021, verrà attivata un’ulteriore prima anche per il 2021-2022. Una realtà, quella della sede di Sarsina, forte del sostegno degli imprenditori della zona (l’Associazione industriale della valle del Savio), che hanno stanziato le risorse necessarie per le attrezzature dei laboratori. All’inaugurazione, in via Roma 24, erano presenti l’assessore regionale alla Scuola e Università, Paola Salomoni anche in rappresentanza del presidente Stefano Bonaccini, il sindaco di Sarsina, Enrico Cangini, il presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Gabriele Antonio Fratto,il vicedirettore dell’Ufficio scolastico regionale, Bruno Di Palma, la dirigente scolastica dell’Istituto “G. Marconi”, Iris Tognon, oltre a rappresentanti dell’Associazione industriale della valle del Savio, autorità civili, militari ed ecclesiastiche. La mattinata è proseguita, dopo i vari interventi, proprio nella sede della scuola, in via Linea Gotica.

“Non posso che esprimere soddisfazione per questa realtà così bella- ha commentato l’assessore Salomoni-, che dà risposte a più esigenze: prima di tutto, al bisogno formativo di tanti ragazzi e ragazze che abitano in zona. E che, finalmente, hanno una scuola – la cui struttura è stata messa a disposizione dal Comune – fisicamente più vicina a casa, e quindi più facilmente raggiungibile. Ma c’è un altro aspetto- prosegue l’assessore-, importante, che guarda al futuro lavorativo: questa scuola formerà figure di diplomati con competenze tecnico-professionali innovative, funzionali alle imprese che operano nel territorio. E che hanno contribuito, con risorse proprie, a dotare tutti i laboratori delle attrezzature necessarie. Un vero e proprio circolo virtuoso, un esempio di ottima collaborazione tra pubblico e privato”.

Da sede di uffici comunali a scuola secondaria di secondo grado. L’edificio che ora ospita la succursale è di proprietà del Comune di Sarsina, che l’ha messo a disposizione dopo una serie di interventi di riqualificazione, messa a norma e in sicurezza. La Provincia di Forlì-Cesena ha svolto tutti i controlli di competenza e garantito parte degli arredi. Il complesso è vicino al centro storico, e sicuro anche dal punto di vista del traffico. In base a un accordo stipulato, l’Associazione industriale della valle del Savio provvederà a dotare i laboratori della strumentazione necessaria per tutto il ciclo di studi, e quindi anche nel triennio.