Spostamenti per la spesa alimentare: "Si può andare a Savignano, Bellaria, Santarcangelo e Rimini"

Il sindaco di San Mauro Pascoli fornisce un consueto aggiornamento per quanto riguarda i contagi nel comune.

"I positivi - informa Garbuglia su Facebook - sono 95 a San Mauro, sette sono i ricoverati in ospedale, ma fortunatamente nessuno in Terapia intensiva. Diverse classi di bambini sono in quarantena, questo per il contatto con insegnanti o alunni positivi. Una situazione che alza parecchio il numero, circa 280, di persone che sono in isolamento domiciliare".

Poi un chiarimento molto utile per quanto riguarda gli spostamenti consentiti per la spesa alimentare. "Siamo in zona arancione, sono limitati i trasferimenti negli altri comuni, bisogna capire cosa rientra tra le necessità. Il ministero ha chiarito che rientra tra le necessità spostarsi in un comune confinante che abbia servizi alimentari diversi dal proprio. Questo si significa che da San mauro ci si può spostare a Savignano, Bellaria, Santarcangelo, e anche Rimini per l'acquisto di generi alimentari". I chiarimenti arrivati dal governo per la spesa fuori comune precisano infatti gli spostamenti ammessi. Il punto vendita deve essere in un comune confinante al proprio, e presentare una maggiore disponibilità anche in termini di convenienza economica. Lo spostamento deve essere autocertificato in caso di eventuale controllo.