Revisioni dei veicoli, Confartigianato chiede semplificazioni

La problematica dell'adeguamento della revisione dei veicoli è al centro dell'attenzione anche del territorio cesenate. I i vertici dei Revisori Auto di Anara Confartigianato hanno incontrato i rappresentanti del Ministero dei Trasporti e della Motorizzazione Civile per fare il punto sulle priorità di intervento e concordare un piano di lavoro per affrontare i nodi irrisolti dell’attività di revisione dei veicoli. Anara Confartigianato ha chiesto di mettere al centro del confronto alcune priorità: l’adeguamento della tariffa ferma dal 2004, le criticità per l’attuazione del decreto di recepimento della Direttiva europea 2014/45/UE (disciplina ispettore, questione terzietà, conflitto di interesse), le semplificazioni per alleggerire i tempi dei controlli senza pregiudicare la qualità del servizio e la sicurezza stradale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Tra le proposte avanzate dai revisori auto- afferma il presidente Confartigianato Autoriparazione Cesena Carlo Gasperini - la possibilità, in linea con quanto previsto dalla direttiva europea di riferimento, nel caso di vendita di un veicolo, sia resa obbligatoria una revisione straordinaria salvo che non sia stata effettuata nei precedenti sei mesi, la correzione della norma che proroga ulteriormente la scadenza delle revisioni, la necessità di una proroga, almeno fino a

giugno del 2021, delle scadenze dei certificati di taratura delle attrezzature utilizzate dai centri di controllo, al fine di contenere gli ulteriori oneri che graveranno sulle imprese."