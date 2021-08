Punto Spid al Montefiore, ulteriori aperture dello Sportello Facile nel mese di agosto

Nell’arco delle tre settimane centrali del mese di agosto il Punto Spid dello Sportello Facile, presso il Centro Commerciale Montefiore, sarà aperto all’utenza dalle 8,30 alle 13,30 anche il martedì, oltre alle aperture già previste mercoledì, giovedì e venerdì. Con il servizio di attivazione dell’identità digitale Lepida.id si intende agevolare i cittadini che vogliono fruire dei servizi online delle pubbliche amministrazioni, con la possibilità di accedere al proprio Green pass nel corso del periodo estivo.

Attualmente sono attivabili in media 50 identità digitali al giorno con l’obiettivo di un ulteriore potenziamento e di integrare il Punto con nuove attività dello Sportello Facile Digitale del Comune di Cesena. Per evitare assembramenti e attese, si invitano i cittadini a fruire del punto Spid del Montefiore nei vari giorni di apertura. Il servizio Spid è disponibile inoltre allo Sportello Facile Digitale in Municipio (ingresso lato Piazzetta dei Cesenati del 1377) dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e il giovedì dalle 8 alle 17. Per informazioni è possibile comunicare con faciledigitale@comune.cesena.fc.it o telefonicamente al 0547356875.