Primo passo verso la nuova scuola, inizia la demolizione dell'edificio di viale Torino

Il primo passo per costruire il futuro è superare il passato: sono iniziati in questi giorni, e andranno avanti presumibilmente tutta la prossima settimana, i lavori di demolizione della scuola di Viale Torino. Dopo questa fase potranno cominciare così i lavori per la realizzazione della nuova scuola, un’opera attesa da tutta la città. La ditta che si è aggiudicata l’appalto per la realizzazione dei lavori è la ditta SOCIM Spa e la direzione dei lavori invece è stata affidata a un gruppo di professionisti con a capo l’Architetto Marco Rizzoli.

La demolizione

La ditta che si sta occupando della demolizione ha preso tutte le necessarie precauzioni per ridurre i rumori e il diffondersi delle polveri provenienti dalle macerie per ridurre l’impatto dei lavori sulle case e le strutture ricettive adiacenti. Sono presenti infatti delle barriere mobili per limitare il trambusto e anche dei pannelli fono assorbenti, della tipologia di quelli usati ai bordi della autostrade, fissati ai lati del cantiere. Vicino alle ruspe inoltre è stato predisposto un cannone nebulizzatore che spara acqua al fine di abbassare le polveri che si vengono a creare. Vista la peculiarità della demolizione non sono state concesse deroghe all’ordinanza comunale che vieta l’uso di macchinari rumorosi dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 20 alle ore 9. I lavori sono iniziati nel mese di agosto al fine di rispettare il cronoprogramma e poter procedere con i lavori entro i termini previsti dal bando.

Il progetto

Il finanziamento ministeriale arrivato nel 2017 è di oltre 4.800.000 euro mentre l’importo del mutuo stipulato dal Comune con la DD.PP ammonta a 1.646.760 euro che rappresentano il 25% del conto dell’intero intervento pari a 6.526.760 euro. L’Amministrazione nel 2018 aveva indetto un innovativo percorso di progettazione in due fase e in forma anonima con la collaborazione del Consiglio Nazionale degli Architetti e il patrocinio degli ordini provinciali degli Architetti e degli Ingegneri. Ad aggiudicarsi la gara per la progettazione della nuova scuola primaria è stato lo studio Iotti e Pavarani di Reggio Emilia con il progetto intitolato “Paesaggi”, un complesso innovativo che unisce l’attenzione al contesto urbano del quartiere Boschetto alla sostenibilità, uno spazio aperto alla comunità che oltre a ospitare 250 alunni avrà una palestra e spazi per tutta la cittadinanza. La scuola ospiterà anche la mensa e al perimetro della scuola saranno annessi 1.935 mq di verde pubblico e 63 mq di parcheggio pubblico. L’edificio che nascerà sarà un luogo all’avanguardia e il progetto, come suggerisce il nome, punta a creare un sistema di “Paesaggi”, luoghi immersivi capaci di innescare un mutuo scambio tra l’ambiente e i suoi abitanti: i bambini della scuola, mettendo il rapporto con la natura al centro del percorso di crescita.

“L’inizio della demolizione è il primo passo per la realizzazione di un’opera così importante. Il progetto è di qualità elevata e ci fornisce la possibilità di procedere nell’area della scuola con un vero e proprio intervento di rigenerazione urbana. La scuola diventerà parte del quartiere e della città, in armonia e continuo scambio con il tessuto sociale e abitativo”, le parole dell’Assessore Montalti.

“Quando si costruisce una scuola si riesce a lavorare su due piani: il presente, per migliorare la vita dei nostri bambini, e il futuro perché gli studenti di oggi diventeranno i cittadini di Cesenatico di domani. La demolizione che è iniziata e i lavori che cominceranno subito dopo rappresentano una tappa importante nel percorso della nostra città. Questa nuova scuola impreziosirà tutto il quartiere Boschetto e tutta Cesenatico”, il commento del Sindaco Gozzoli.