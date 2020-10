Palestra in "salotto" con Ibrahimovic, tra i 10 personal trainer selezionati anche una cesenate

La pandemia ha rivoluzionato la vita di tutti, anche dei tanti appassionati di fitness, quando è stato disposto lo stop per le palestre in tanti hanno accettato la sfida di allenarsi tra le mura di casa. In questo contesto è nata una sorta di palestra online "Buddyfit". Una piattaforma che attraverso un abbonamento permette di accedere alle lezioni dei coach migliori d'Italia, comodamente attraverso lo smartphone.

L'inaugurazione della palestra virtuale ha avuto testimonial d'eccezione come Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta, appassionati della forma fisica. Nella palestra virtuale "Buddyfit" c'è anche un pezzo di Cesena, infatti tra i migliori dieci personal trainer selezionati c'è anche la cesenate Federica Cuni, entusiasta di far parte del progetto. "Festeggio 10 anni dall’inizio della mia carriera nel mondo dello sport, della preparazione atletica e dell’insegnamento - scrive su Facebook la sportiva cesenate - avevo 16 anni quando iniziai ad allenare affiancando allenatori e preparatori atletici per la prima volta. Da quel giorno è diventata tutto la mia vita".

In un momento di rivoluzione nel mondo delle palestre "la tecnologia viene in aiuto alle persone che vogliono mantenersi in forma. L’utente ha quindi l’opportunità di seguire ogni tipo di allenamento direttamente da casa propria”. Buddyfit rappresenta una novità importante anche per la salute e per combattere la sedentarietà, offrendo la possibilità di allenarsi in 30 minuti al giorno dal proprio salotto senza andare in palestra.