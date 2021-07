Ortando in città 2021, oltre 150 iscritti: è Maria Mazzotti la vincitrice della prima edizione

La prima edizione del concorso “Ortando in Città”, promosso dal Comune di Cesena e coordinato da Villaggio Globale Ravenna, si è conclusa ai Giardini Pubblici con la cerimonia delle premiazioni a cui hanno partecipato gli ortisti cesenati che nel corso di questi mesi si sono messi in gioco. Il sindaco Enzo Lattuca, lassessore ai Quartieri Christian Castorri e i giurati hanno incontrato i singoli assegnatari e premiato con buoni acquisto i primi tre orti di città che si sono distinti per cura, qualità, varietà e metodo di coltivazione. Al primo posto Maria Mazzotti degli orti di Via Sant’Anna, che sta sperimentando un orto sinergico, con una particolare attenzione alla naturalità del prodotto. Al secondo e terzo posto Carlo Cappellacci e Alvaro Savini, entrambi dell’area ortiva del quartiere Fiorenzuola, di Via Friuli, una bella realtà di più di 45 orti con una comunità di confronto reciproco. Nel corso della cerimonia inoltre sono stati menzionati i primi 20 ortisti della città rappresentanti dei diversi quartieri.

"Si è conclusa questa prima edizione del contest che dando vita a un’esperienza di socialità ha coinvolto tutta la città interessando principalmente i nostri ortisti - ha esordito Lattuca -. Nel corso di questi mesi gli assegnatari si sono raccontati descrivendo le tecniche di lavoro e sottolineando l’importanza della cura di una piccola porzione di terra. Questa prima edizione del concorso inoltre si distingue per una partecipazione significativa che dimostra ulteriormente la particolare attenzione che i cesenati riservano alla terra e al loro rapporto con la campagna. Il riscontro ci soddisfa e ci induce a mantenere alta l’attenzione su un tema cittadino che guarda in particolare ai nostri anziani, da sempre interessati alla cura delle aree ortive messe a disposizione, e a tutti i quartieri".

Alla prima edizione del concorso, a cui seguirà la seconda il prossimo anno, hanno partecipato oltre 150 iscritti. Il contest “Ortando in città”, rivolto ai dodici quartieri di Cesena e che guarda a un nuovo modo di intendere le aree ortive comunali, veri e propri palcoscenici di socialità e inclusione, è promosso dal Comune di Cesena, supportato e affiancato dal Comitato organizzativo dei Quartieri nei quali sono presenti le oltre 490 aree ortive, e ha lo scopo di valorizzare le esperienze di gestione e cura degli Orti urbani quali occasioni di incontro, di memoria e di partecipazione.