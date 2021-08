Morta in mongolfiera, dolore e commozione ai funerali di Elisa: a Terra del Sole l'ultimo saluto

Dolore e commozione a Terra del Sole, nel Forlivese, per l'ultimo partecipato saluto ad Elisa Agnoletti, la donna di 39 anni, morta in un tragico incidente in mongolfiera

Dolore e commozione a Terra del Sole, nel Forlivese, per l'ultimo partecipato saluto ad Elisa Agnoletti, la donna di 39 anni, morta in un tragico incidente in mongolfiera. La 39enne aveva vissuto per tanti anni a Cesena, ma era appunto originaria della piccola frazione forlivese. A fare da cornice, sabato pomeriggio, all'addio ad Elisa la chiesa di Santa Reparata. Grande commozione per le parole pronunciate durante l'omelia da don Marino Tozzi, che ha celebrato i funerali. Gremita la chiesa, in tanti tra amici e conoscenti gli hanno tributato l'ultimo saluto. Poi la salma è stata tumulata nel cimitero di Castrocaro Terme.

La 39enne cesenate, esperta pilota di mongolfiere dal 2018, ha trovato la morte in un tragico volo a Buonconvento, un piccolo comune in provincia di Siena. Da qualche tempo la donna dalla Romagna si era trasferita a vivere in Toscana, a Montespertoli con il nuovo compagno, anche lui esperto pilota.

La donna era conosciuta da molti a Cesena anche perchè aveva portato avanti insieme all'ex marito Ilario "Il caffè di iside", un'attività di distributori automatici di bibite e snack. Ma la vera passione era per la mongolfiera, un percorso faticoso con una preparazione durata 2 anni per il primo volo, come raccontava con passione sul sito blog "La Mongolfiera di Iside". Qui promuoveva la sua attività, ma soprattutto raccontava le sue emozioni con parole, foto e video panoramici, molti della sua amata Romagna.

Dopo l'autopsia la Procura di Siena ha dato l'ok per le esequie. In base alle indagini è emerso che a giro panoramico terminato insieme al compagno Ivan, con i turisti di un resort fatti scendere, la mongolfiera si è improvvisamente rialzata in volo. La donna ha cercato di trattenere la mongolfiera aggrappandosi alla stessa, prima della caduta fatale da un'altezza di circa 10 metri, sotto gli occhi del compagno Ivan e dei turisti increduli.