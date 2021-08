Maxi-focolaio nella colonia estiva, 36 positivi tra ragazzi ed operatori in quarantena

Sono 36 le persone positive al Covid in una colonia estiva a Cesenatico, si tratta di 33 ragazzi e 3 operatori, tutti provenienti dal Trentino. A riportare la notizia è TrentoToday.

Fra chi è risultato positivo solo 7 manifestano sintomi leggeri, mentre gli altri sono asintomatici. Il contagio si è evidenziato nella mattinata di domenica 22 agosto, quando alcuni ragazzi hanno manifestato i primi sintomi. Immediatamente si sono attivate le procedure previste dai protocolli per gli approfondimenti di carattere sanitario e per impedire l’ulteriore propagazione del contagio, e tutti gli ospiti e gli operatori sono stati sottoposti a tampone.

In base a quanto riporta TrentoToday, in accordo con l’autorità sanitaria locale, i ragazzi positivi sono tenuti isolati, sotto osservazione, ed il personale sanitario trentino è in costante contatto con i colleghi dell’Emilia-Romagna. Le famiglie sono state subito messe al corrente dell’accaduto e verranno costantemente aggiornate sull’evolversi della situazione, anche organizzando degli appositi collegamenti in videoconferenza.

“Stiamo monitorando la situazione in stretto contatto con l’Ausl locale e abbiamo deciso che la cosa migliore sia tenere i ragazzi per la quarantena sul posto, perché riportarli nelle proprie famiglie vorrebbe dire isolare anche i conviventi” ha precisato Antonio Ferro, direttore generale dell’Apss trentina, che ha partecipato alla riunione ad hoc di questo pomeriggio con i vertici della Provincia e dell’Azienda sanitaria, alla presenza dell’assessore provinciale alla salute Stefania Segnana. “In ogni caso - ha aggiunto Ferro - occorre ricordare che in questa fascia di età il virus non dà effetti collaterali particolari e i sintomi sono solitamente leggeri”.