Le novità dell'estate, dalle spiagge "oasi" di Cesenatico alla piscina di acqua naturale e sale

Stabilimenti sempre più ecosostenibili, spiagge a misura di quattrozampe, arenili accessibili ai disabili. E ancora yoga sulla sabbia, chiringuiti e concerti all’alba. Sono sempre di più le spiagge della Riviera che propongono servizi per tutti i gusti con un occhio di riguardo a chi ha esigenze ‘speciali’, 110 chilometri di costa dove la qualità e il comfort si sposano con una forte spinta ecologica. Sempre più eco-sostenibile e all’insegna di slogan come: plastic-free e no-smoking, la Riviera si conferma leader per il lancio dei nuovi sport di spiaggia e di mare. Benessere e divertimento sono sempre assicurati, non mancano le novità in questa estate 2021.

Le Spiagge “oasi” di Cesenatico

Le spiagge libere di Cesenatico tra opere artistiche, “Tende al Mare” e tamerici, offrono non solo uno scenario diverso e colorato, ma anche un po’ di ombra ai visitatori. Una è la spiaggia libera di Zona Cesarini che può essere definita la spiaggia libera "più attrezzata d'Italia": docce calde e fredde, biblioteca, servizi igienici, free wi-fi e ricarica cellulari. Inoltre sfoggia due campi da beach volley, un’ampia area dedicata ai bambini, una carrozzina per consentire alle persone diversamente abili di fare il bagno, un’ampia area “pet friendly”. Tutti servizi gratuiti. Info: https://www.zonacesarini.org/.

A Valverde di Cesenatico invece si trova il primo esempio di arenile rinaturalizzato. È la Spiaggia libera delle Tamerici che quest’anno è stata rinfoltita con nuove piantumazioni. Un arenile libero dove ci si può stendere all’ombra di queste profumate piante. I servizi essenziali come le cabine spogliatoio e le docce sono state realizzati con pali di castagno e l’acqua tiepida è garantita dal surriscaldamento del suolo. Anche la passerella non è certo comune, per realizzarla è stata impiegata una pietra composta da materiale di recupero, pur integrandosi perfettamente con questo ambiente così naturale.

Novità del 2021 è poi la piscina del Bagno Marachella a San Mauro Mare. A pochi passi dal mare, la moderna piscina di acqua naturale e sale, si presenta con una caratteristica forma ad onda. Non manca una cascatella, l'idromassaggio e il bar.