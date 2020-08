Scontro all'incrocio, l'auto si "sdraia" sulla carreggiata: paura per due bambini

Si è concluso con un grosso spavento e due bambini lievemente feriti un incidente avvenuto nel pomeriggio a Cesenatico. Teatro dello scontro l'incrocio tra via Bologna e via Fratelli Sintoni. Erano circa le 17 quando, come spesso accade, una mancata precedenza ha innescato lo scontro. Praticamente illesa la ragazza alla guida di una Ford, ad avere la peggio un'utilitaria Fiat che a causa del violento impatto si è ribaltata "sdraiandosi" sulla carreggiata. Sull'auto viaggiava un'intera famiglia con due bambini piccoli, feriti solo lievemente. Insomma solo un grosso spavento, con l'arrivo sul posto dei sanitari del 118 e della Polizia locale di Cesenatico.

