Prende fuoco un'antenna della telefonia mobile, due squadre dei pompieri in azione

Numerose chiamate di allarme sono giunte al centralino dei vigili del fuoco per l'incendio che è scoppiato martedì mattina intorno alle 12,30 nella zona di Pievesestina. Il rogo si è verificato in viale della Cooperazione, nelle vicinanze dello stabilimento Apofruit, e ha interessato un impianto ripetitore della telefonia mobile. Le fiamme sono scoppiate nella strumentazione elettrica dell'antenna generando apprensione tra i numerosi veicoli in transito. Sul posto si sono portate due squadre dei vigili del fuoco per bloccare l'incendio. Danni alla struttura dell'antenna.