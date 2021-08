In arrivo 4 nuove torri-faro per la pista di atletica, quelle attuali risalgono ai vecchi impianti dello stadio

Le quattro torri faro dell’impianto di atletica leggera di Via Fausto Coppi, in zona Ippodromo, saranno presto sostituite. Con l’approvazione del progetto relativo ai lavori di efficientamento energetico negli impianti sportivi da parte della Giunta, prende avvio l’iter che porterà all’esecuzione dell’intervento dell’ammontare complessivo di 68.103 euro. L’impianto, di proprietà comunale, è stato realizzato nel 1989 ed è composto dalla pista di atletica, dagli spogliatoi, dalla tribuna e dal sistema di illuminazione. Proprio per la realizzazione di quest’ultimo, sono state recuperate le quattro torri faro del 1950 che per lungo tempo hanno illuminato lo stadio “Dino Manuzzi”. Con i lavori in programma si intende dunque sostituire le vecchie torri con quattro nuove dell’altezza di 25 metri.

“L’impianto di Atletica leggera – commenta l’Assessore allo Sport Christian Castorri – è un vero e proprio punto di riferimento per lo sport cittadino, frequentato da tanti ragazzi e ragazze. Per questo motivo, avevamo già in programma lavori di questo tipo. Intervenire sulle aree sportive significa infatti elevare la qualità dell’offerta e favorire il lavoro di quanti vi si allenano. Questo è proprio l’obiettivo del progetto Cesena Sport City che, interessando anche l’area dell’Ippodromo, riguarda la riqualificazione di alcuni complessi sportivi già esistenti sul nostro territorio, nonché il loro collegamento attraverso un sistema integrato di piste ciclabili. In più, in questo caso proseguiamo con l’attuazione delle politiche di risparmio energetico già in atto nella gran parte degli immobili di proprietà comunale. L’impianto, ristrutturato nel corso del 2010 attraverso il rifacimento della pista, è gestito dall’Atletica Endas Cesena, ed è un esempio cittadino di una struttura complessa per tutte le discipline dell’atletica, dal salto in alto al salto in lungo, al lancio martello, fino alla corsa”.

Inoltre, con l’Atletica Endas, società concessionaria ed utilizzatrice dell’impianto di Via Fausto Coppi, nell’ambito di quanto indicato nel contratto con il Comune di Cesena, unitamente al Servizio Sport, si è raggiunto un accordo che prevede, a fronte della sostituzione delle 4 torri faro da parte del Comune, l’acquisto e l’installazione da parte della Società Sportiva di nuovi proiettori e LED, consentendo un considerevole risparmio energetico.