Il Talent della Romagna tutto sotto le stelle, aperte le iscrizioni per il Festival di Gatteo

Sono aperte le iscrizioni al 38esimo festival di Gatteo. Passione per la musica, voglia di divertirsi e di accettare la sfida sono i requisiti per partecipare al festival che giunge alla 38esima edizione

Sono aperte le iscrizioni al 38esimo festival di Gatteo. Passione per la musica, voglia di divertirsi e di accettare la sfida sono i requisiti per partecipare al festival che giunge alla 38esima edizione.

Alla regia l’instancabile Giovanni Tomassini, vocal trainer e presidente dell’associazione “Diffusione Musica” che promuove l’evento in collaborazione con il Credito Cooperativo Romagnolo e Radio Icaro Rubicone ed il patrocinio del Comune di Gatteo. Le iscrizioni sono aperte e ci si può iscrivere da tutta la Romagna.

La 38esima edizione si svolgerà, per la prima volta tutta all’aperto, nella splendida cornice del Castello di Gatteo, il 26 e 27 giugno, con le semifinali e il 3 luglio la finalissima di tutte le categorie.

Novità anche per quello che riguarda le categorie dove ci sono dei cambiamenti importanti per stare al passo con i talent di maggior livello: Categoria Junior (6/13 anni), Categoria Professional (14-30 anni), Categoria Cantautori (14-30 anni) e Categoria Master, dai 31 anni in su, per dare ad ogni categoria la giusta premiazione e anche la possibilità di poter proseguire un percorso professionale.

Tutti i cantanti saranno giudicati da una giuria di esperti (vocal coach, produttori, discografici) che prenderanno in considerazione i diversi aspetti legati all’esibizione: interpretazione, tecnica, originalità nell’esecuzione. Potrà tuttavia giudicare anche il pubblico in sala con un voto speciale indipendente dal voto della giuria di qualità.

Anche quest’anno grande attenzione ai cantautori che gareggeranno anche per potersi aggiudicare il Premio Speciale che consiste in una produzione discografica messa in palio dalla “Playtunes Records”, e grazie all’amico Marcello Romeo che collabora da qualche anno al Festival, già alcuni cantanti stanno beneficiando di questa importante opportunità ed è appena uscito sulle piattaforme il brano di Jessica Sorbello, dal titolo “Sleale”, vincitrice del premio “Cantautori” del 2020.

Altra grande opportunità è data da Marco Giorgi, che con “Your voice record” sarà presente a selezionare la miglior personalità (una ricerca sulla particolarità del cantante) che sarà premiata con una produzione. Il festival mette poi a disposizione riconoscimenti anche per le altre categorie, quali borse di studio presso istituti di formazione come il “VES – Voice Evolution System” e la possibilità di realizzare brani in studio di registrazione. Il tutto è pensato nella direzione della formazione del cantante.

Le collaborazioni con gli altri importanti festival della Romagna hanno portato la manifestazione di Gatteo a diventare nel tempo una importante vetrina e quest’anno diventa partner del “Gran Galà dei festival”, dove accederanno di diritto i vincitori di tre categorie. Protagonisti quanto i concorrenti, sono i due brillanti conduttori Andrea Sarti e Fabio Caldari.