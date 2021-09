Il Comune mette all'asta tre alloggi di edilizia residenziale pubblica: ecco gli appartamenti

Il Comune di Cesena, in qualità di proprietario, vende con asta pubblica ad unico e definitivo incanto tre alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ERP), con eventuali relative pertinenze. Si tratta degli appartamenti di Via Gherardi 34, Via Vendemini 151 e di Via Alighieri 395 che, allo stato attuale, non sono occupati. Gli interessati possono presentare la propria domanda entro, e non oltre, le ore 13 del 6 novembre prossimo. L’asta pubblica si terrà in Municipio mercoledì 10 novembre alle ore 9. Per tutti i dettagli sulla modalità di partecipazione e le schede tecnico-descrittive di ciascun alloggio, si rimanda al Bando pubblicato sul sito del Comune nella sezione Notizie.

Il patrimonio comunale di Edilizia residenziale pubblica ha una vetustà che risale dai primi anni ’30 del secolo scorso fino agli anni ’50 (24%) con una concentrazione di alloggi realizzati dagli inizi anni ‘50 alla fine degli anni ’90 (56%). Sono pochi invece gli alloggi costruiti negli ultimi vent’anni per effetto di minori risorse pubbliche stanziate dallo Stato per tale finalità (20%). Nel piano di alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare avviato dall’Amministrazione comunale nel 2020 sono stati inseriti 13 alloggi, di cui 9 venduti con un incasso complessivo di 1.177.931,85 euro destinato agli interventi di manutenzione e di efficientamento energetico degli appartamenti esistenti (oltre 20), che saranno immessi nuovamente nel circuito Erp e assegnati a nuovi nuclei familiari, e – appunto – alla costruzione dei nuovi alloggi a Calisese (già in corso).