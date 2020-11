Il comitato 'Stop 5G' consegna le firme raccolte a Longiano

Lunedi il Comitato Tecnologie Sostenibili - Stop 5G Romagna ha consegnato le firme raccolte anche nel comune di Longiano. La prossima settimana le consegnerà a Cesena e poi in altre città Romagnole. Si richiede che il sindaco "applichi il principio di precauzione e, applicando la legge quadro, faccia un regolamento per un corretto insediamento urbanistico delle stazioni radio base, e altre richieste". La stessa petizione è già stata consegnata in diversi comuni.

"Attendendo la risposta dell'amministrazione di Longiano, nessuna risposta è stata ricevuta per ora dall'amministrazione di Cesenatico, dove le firme sono consegnate in agosto - spiegano dal comitato - Nulla neanche da Rimini (firme consegnate in luglio). Sollecitiamo comuni come quello di Forlì e Verucchio a concretizzare gli impegni presi e sottolinea che il principio di precauzione non va applicato solo per virus come il Covid-19, ma gli inquinanti ambientali (come l'inquinamento elettromagnetico) necessitano davvero di un intervento serio di precauzione da parte di tutte le istituzioni di ogni ordine e grado. Auspichiamo quindi che i sindaci applichino la legge quadro unica norma cautelativa oltre ad attendere l'audizione in regione, richiesta da tempo. Ricordiamo a tutta la cittadinanza l'impatto inquietante che le nuove tecnologie hanno a tutti i livelli: sulla salute, sull'ecosistema, sulla privacy, sulla psiche, sulla società e sull'economia. E' tempo di scelte controcorrente per i consumatori per contrastare un progresso selvaggio a discapito di noi tutti".

Il comitato invita infine a seguire in streaming l'evento del 16 novembre alle 20,30 sulla pagina Facebook Stop5G Romagna e nel canale Youtube relativo. Il titolo è 'Il lato oscuro della tecnologia' e interverranno il fisico Fausto Bersani Greggio e la presidente del comitato Elisabetta Saviotti. Modererà il consigliere comunale del Gruppo misto di Ravenna Emanuele Panizza, che è già intervenuto con alcune interrogazioni nel comune di Ravenna su questo tema, senza significativo riscontro.