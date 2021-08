Il bollettino registra 33 contagi cesenati, una vittima del Coronavirus in provincia

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 406.338 casi di positività, 622 in più rispetto a venerdì, su un totale di 28.027 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore

Il territorio cesenate mette a referto 33 nuovi positivi (23 sintomatici), mentre il Forlivese ne registra 39 con 33 sintomatici. In provincia c'è il decesso di un uomo di 83 anni. Il comprensorio di Cesena conta 2 positivi ricoverati in Terapia intensiva. Nel dettaglio i nuovi casi sono stati accertati a Cesena (13), Cesenatico (5), Gambettola (3), Roncofreddo, Savignano e Gatteo (2), 1 a Montiano e Bagno di Romagna, 33 guariti in provincia.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 406.338 casi di positività, 622 in più rispetto a venerdì, su un totale di 28.027 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,2%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 34,2 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 110 nuovi casi. Quindi Bologna (93), Rimini (78) e poi Parma (77). Seguono Reggio Emilia (54), Piacenza (42), Ferrara (49), Forlì (39), Ravenna (36) e Cesena (33), infine il Nuovo Circondario Imolese (11).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 9.151 tamponi molecolari, per un totale di 5.428.099. A questi si aggiungono anche 18.876 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 362 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 378.824. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 14.196 (+258 rispetto a ieri).

Purtroppo, si registrano due decessi: un uomo di 89 anni della provincia di Parma e un uomo di 83 della provincia di Forlì-Cesena. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.318.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 46 (+2 rispetto a ieri), 376 quelli negli altri reparti Covid (-3).