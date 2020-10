Gran Premio internazionale della ristorazione, esultano cinque attività del Cesenate

Ci sono ben cinque attività cesenati tra i vincitori del Gran Premio internazionale della Ristorazione 2020, prestigioso riconoscimento annuale dedicato alla cultura della tavola e dell’ospitalità patrocinato dall’International Maitres Association Hotel Restaurant, dalla Federazione italiana pubblici esercizi (sezione Rimini), dalla Federazione Italiana Settore Turismo, dall’Agenzia Stampa ANIC Genova, dall’Accademia Italiana Maestri Sommelier, dall’Associazione italiana Sommeliers Romagna e dall’Associazione italiana maestri di ristorazione e ospitalità.

Nella sezione ristoranti è stata premiata la storica Osteria da Paco di Bora di Mercato Saraceno per la qualità della proposta gastronomica e l’ampia selezione dei vini del territorio messa a punto in collaborazione con il sommelier cesenate Gilles Coffi Degboe, anche lui segnalato per merito. Nel settore beverage a conquistare i diplomi di merito sono stati il birrificio artigianale Marialti Romagna Beer di Cesena e le cantine Tenuta Casali di Mercato Saraceno e Tenuta il Plino di San Carlo. Infine brindisi anche per il food truck ASpasso di Gambettola.

La cerimonia di premiazione, originariamente programmata nel mese di marzo ma rimandata a causa del lockdown nazionale, si è tenuta lunedì 5 ottobre al Grand Hotel Des Bains di Riccione. La consegna degli oltre 400 diplomi di merito ad altrettanti ristoranti, hotel, chef, sommelier e operatori del settore provenienti da varie regioni d’Italia e selezionati dalla giuria guidata dal giornalista e critico enogastronomico Pier Antonio Bonvicini, è avvenuta alla presenza di autorità e stampa di settore in diverse fasi della giornata per garantire il rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento fisico. A comporre la commissione d’onore del premio erano presenti, tra gli altri, Enrico Derflingher, già chef della Casa Reale inglese e della Casa Bianca e oggi presidente Euro-Toques International, Paolo Teverini, precursore della cucina naturale fin dagli anni ’90 e la delegata di Rimini dell’Associazione italiana sommelier Nunzia Tesoro.

Ristoranti stellati, osterie della tradizione, hotel, aziende vitivinicole e personale di sala: un mix di attività e persone del mondo enogastronomico internazionale ha rappresentato e raccontato durante la cerimonia nuove tendenze e opportunità future di un settore fortemente colpito dalla pandemia, ma pronto per ripartire con rinnovata energia nell’era post-Covid19.