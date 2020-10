Gira con 9mila euro e insospettisce la Polizia. Col coltello vicino al centro commerciale: denunciato

Intensa l'attività di controllo da parte del Commissariato di Polizia di Cesena, per la prevenzione e repressioni dei reati di vario genere, 50 gli equipaggi che hanno vigilato giorno e notte.

L’attività svolta dalle “Volanti” del Commissariato è sfociata in numerosi controlli nelle zone considerate più sensibili, ove solitamente stazionano persone dedite alla commissione di attività illecite.

Denunciato in stato di libertà un giovane cittadino extracomunitario, del Gambia, che stazionava nel parco cittadino “Fornace Zarattini”, irregolare sul territorio nazionale con a carico già un decreto di espulsione e un ordine del Questore della Provincia di Forlì-Cesena a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. Essendo inottemperante ai predetti decreti, notificatogli nel mese di giugno, è stato denunciato in stato di libertà.

Un altro controllo ha permesso di rintracciare un cittadino egiziano, nei pressi del centro commerciale “Famila”, il cui atteggiamento sospetto ha attirato l’attenzione degli operatori i quali hanno proceduto, dopo l’identificazione, ad un più accurato controllo dando corso ad una perquisizione personale. Addosso all'egiziano rinvenuto, e poi sottoposto a sequestro un coltello a serramanico, occultato nella tasca dei pantaloni del soggetto, la cui lunghezza della lama ha fatto scattare la denuncia in stato di libertà.

Tra le circa 200 persone identificate nel corso dei controlli, è stato identificato un cittadino cinese in possesso di circa 9000 euro, divisi in mazzette da mille, di cui non era in grado di giustificarne il possesso. Per tale motivo l’esito dell’attività di polizia giudiziaria è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria competente.