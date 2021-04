Festa della Mamma, in vendita il ricettario e parte del ricavato va alla cooperativa sociale

A partire dal 28 aprile fino al 9 maggio, il ricettario sarà disponibile in vendita alla cassa dei supermercati Famila e Famila Market e parte del ricavato sarà devoluto in beneficienza

In occasione della Festa della Mamma Arca Spa lancia la sua iniziativa benefica con la vendita della prima edizione del libro di ricette ‘Marche & Romagna in tavola - 100 specialità della tradizione dai fornelli di Albarosa e dal sito la ‘latuaricetta.com’.

A partire dal 28 aprile fino al 9 maggio, il ricettario sarà disponibile in vendita alla cassa dei supermercati Famila e Famila Market e parte del ricavato sarà devoluto in beneficienza ad associazioni locali romagnole e marchigiane che si occupano di aiuto e sostegno alle mamme.

“Abbiamo deciso di sostenere cinque associazioni che si occupano delle madri in difficoltà comprese tra Romagna e Marche. Pensare ad un gesto di solidarietà per le mamme nasce dall’idea che lega la cucina alla famiglia e in particolare, al ricordo che tutti abbiamo della mamma che preparando da mangiare si prende cura di noi – spiega Giovanni Baldacci presidente di Arca Spa – per Arca la famiglia è il focus su cui puntiamo con le nostre scelte aziendali. Legare la vendita del ricettario alla Festa della Mamma ci è sembrata la migliore occasione per suggerire un regalo, facendo un bel gesto verso le mamme che lo ricevono e un gesto ancora più bello verso le mamme in difficoltà”.

Sul territorio romagnolo sarà la cooperativa sociale Grazia e Pace a ricevere la donazione. La cooperativa sociale cesenate gestisce esperienze di accoglienza residenziale e progetti di sostegno, riabilitazione, integrazione ed inclusione sociale.

A completare l’opera, c’è il sostanzioso contributo di Albarosa Zoffoli, la Lady Chef di questi territori che svela alcuni dei suoi segreti in cucina: “Sono davvero felice di avere partecipato alla realizzazione di questo libro – spiega Albarosa – unico nel suo genere per il suo particolare tratto geografico e perché raccoglie autentiche ricette di casa, legando il passato al presente. Questo è anche il mio modo di interpretare la cucina che guarda alla tradizione con le giuste concessioni alla modernità”.