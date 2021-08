Diocesi in lutto: addio a don Corrado Mongiusti, i funerali in cattedrale

Lutto in diocesi. Si è spento sabato, al Centro residenziale anziani “Opera Don Baronio” dove era ospite da oltre dieci anni, don Corrado Mongiusti. Nato a Gambettola il 19 febbraio 1930, è entrato nel seminario diocesano a 11 anni, ha studiato teologia a Fano e a Bologna. Venne ordinato sacerdote il 28 giugno 1953. Ha ricoperto diversi incarichi pastorali anche fuori diocesi.Per un anno fu vicerettore al Seminario regionale di Bologna, segretario del vescovo mons. Severi a Palestrina dal 1955 al 1960. Negli anni Ottanta in Basilicata e in Germania per le predicazioni itineranti delle comunità Neo-catecumenali.

Padre spirituale del seminario minore a Cesena, dal 1960 al 1964, è stato parroco a S. Pio X delle Vigne, dal 1964 al 1974, trasferito poi a Villamarina di Cesenatico negli anni Settanta. Rientrato in Diocesi, dopo l’esperienza all’estero, dal 1989 al 2005 è stato parroco a Ranchio, curando allo stesso tempo anche le piccole comunità del territorio circostante. Dal 1997 al 2004 diresse l’ufficio diocesano per l’arte sacra e i beni culturali. I funerali saranno celebrati martedì alle 10 in Cattedrale a Cesena, con la messa che sarà presieduta dal vescovo Douglas.