Dal cantiere delle Tre Piazze emerge una ghiacciaia: era alla base del Palazzo del Ridotto

Nel corso dei lavori in atto nel cantiere delle “Tre Piazze” è stata rinvenuta martedì pomeriggio una struttura in muratura riconducibile a una ghiacciaia, utilizzata anche in epoche recenti e probabilmente risalente all’800. Si tratta di un ambiente di grandi dimensioni riempito di macerie moderne e contemporanee e del tutto estraneo al corpo originario di Palazzo Almerici. Stando infatti alle dimensioni considerevoli si potrebbe pensare che fosse utilizzata da più famiglie o commercianti dell’epoca.

Il ritrovamento è avvenuto nel punto in cui verrà posizionato il basamento della struttura a vela progettata al fianco del Palazzo del Ridotto. La Soprintendenza ha immediatamente richiesto di delimitarne tutto il perimetro e svuotare una piccola porzione tramite un mezzo meccanico al fine di calcolare la profondità e per appurare l’eventuale presenza di pavimentazione. Sempre nel pomeriggio di oggi inoltre il capo cantiere misurerà altezza e larghezza del manufatto venuto alla luce per capire se il basamento potrà essere contenuto al suo interno o se sarà necessario smontare una porzione della copertura voltata. Il ritrovamento e le relative operazioni di approfondimento non comporteranno alcun ritardo dei lavori in corso.