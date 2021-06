Cortocircuito nella palazzina, scoppia l'incendio: evacuati gli inquilini tra una densa colonna di fumo

Si sono vissuti attimi di paura mercoledì sera intorno alle ore 22, per un incendio scoppiato in una palazzina in zona Porta Santi, precisamente in sobborgo Eugenio Valzania

Si sono vissuti attimi di paura mercoledì sera intorno alle ore 22, per un incendio scoppiato in una palazzina in zona Porta Santi, precisamente in sobborgo Eugenio Valzania, proprio a ridosso del centro storico di Cesena.

Non sembrano esserci dubbi sulle cause, tutto è partito da un cortocircuito elettrico che ha fatto scattare l'allarme, sul posto sono giunte due squadre dei Vigili del fuoco con l'ausilio dell'autoscala, ad accorrere anche un'ambulanza del 118, ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

Come accade in questi casi a disturbare le operazioni la formazione di una densa colonna di fumo, ma ciò non ha impedito l'evacuazione di alcuni inquilini con l'ausilio dell'autoscala.