Coronavirus, il ministro Speranza chiude le discoteche. Movida con la mascherina

Stop alle discoteche e obbligo di mascherina anche all'aperto nei luoghi della movida. Con il nuovo aumento di contagi di covid, il Governo ha deciso di correre ai ripari con un'ordinanza a firma del ministro della Salute, Roberto Speranza. Il nuovo provvedimento prevede "obbligo di mascherina anche all'aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c'è rischio di assembramento", come riporta il suo profilo Facebook. "I numeri del contagio in Italia, anche se tra i piu' bassi in Europa, sono in crescita. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati", ha scritto Speranza.

"So che i giovani, e non solo, amano ballare; e li capisco. Ma non si puo' rischiare che si balli nelle discoteche, nei lidi, nei bar o nei ristoranti o in ogni luogo in cui il contagio puo' diffondersi rapidamente", ha scritto su Facebook Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. Speranza ha anche aggiunto che "la nostra priorita' deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza". D'accordo con il Governo il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini: "Le discoteche, i cui gestori nessuno vuole criminalizzare, sono luoghi dove i rischi sono maggiori per ragioni oggettive".

Si legge nell'ordinanza: "E' fatto obbligo dalle 18 alle 6 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale". Inoltre "sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso". Rimane in vigore l’obbligo di utilizzo della mascherina nei luoghi aperti al pubblico e in tutti quei luoghi in cui non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.