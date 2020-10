 La cooperativa sociale in campo per la pulizia e sanificazione del Manuzzi

Doppia veste per la cooperativa sociale Cils che si riconferma Premium Partner del Cesena e fornitore dei servizi di pulizia e sanificazione pre- e post-partita di tutti i match che si disputeranno all’Orogel Stadium a partire da domenica, 4 ottobre, e proseguendo per tutto il campionato.

Questo include, oltre agli incontri del Cesena, anche le partite casalinghe dello Spezia che milita in Serie A e ha stretto un accordo per utilizzare il campo romagnolo durante i lavori di ammodernamento della propria struttura in Liguria.

Luca Santi, responsabile commerciale Cils, dichiara: “È una grande soddisfazione per la nostra cooperativa, che premia il nostro impegno a fornire servizi sostenibili di qualità. Mai come adesso è fondamentale garantire la massima sicurezza igienica, a maggior ragione in uno degli ambienti simbolo di Cesena.”

“Il rinnovo di questo accordo – aggiunge il presidente Giuliano Galassi – è la conferma della reciproca stima e della condivisione nel sostenere il nostro territorio e le sue potenzialità, in un rapporto di vero scambio dove il sociale si sposa all’ideale sportivo e assicura un’occupazione lavorativa ai nostri assistiti, moltissimi dei quali da generazioni con un cuore bianconero.”