Centri commerciali, Cia Conad fa chiarezza sull'apertura nei weekend dei negozi alimentari

In seguito all'ultima ordinanza regionale emessa dai presidenti di Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, i negozi di alimentari Conad presenti nei centri commerciali stanno ricevendo numerose richieste di chiarimento da parte dei clienti rispetto alle regole di apertura, in particolare nei giorni prefestivi e festivi.

Cia Conad in una nota chiarisce: "Nel web e nei social network si è diffusa rapidamente la notizia non corretta per cui anche i punti vendita di alimentari sarebbero soggetti all'ordinanza regionale, e sarebbero quindi chiusi nelle giornate di sabato e domenica. A tale proposito Commercianti Indipendenti Associati sottolinea che né il DPCM, né l'ultima ordinanza regionale intervengono sui negozi di generi alimentari. Anche all'interno dei centri e dei complessi commerciali, quindi, nelle giornate di sabato e domenica, i supermercati, superstore e ipermercati Conad saranno regolarmente aperti. L'unica nuova limitazione introdotta è quella dell'ingresso di una persona alla volta per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni".