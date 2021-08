Camion miracolosamente in bilico sull'orlo del dirupo, chiude la Provinciale per il recupero del 'bisonte' della strada

Dopo l'incidente che ha visto uscire miracolosamente illeso un camionista, c'è la necessità di recuperare il 'bisonte' della strada rimasto in bilico, sull'orlo di un dirupo. L'incidente è accaduto nella notte tra domenica e lunedì lungo la strada provinciale dei Mandrioli, in località Scalacci. Un mezzo pesante con rimorchio che viaggiava verso Bagno di Romagna ha affrontato male una curva finendo fuori strada. Il 'bisonte' della strada è rimasto sull'orlo del precipizio, nell'impatto ha sfiorato una casa cantoniera. Il camionista ha avuto la prontezza di scendere e mettersi in salvo, per poco il camion non è finito nel dirupo, con un volo che sarebbe stato di parecchi metri. Un incidente che ha riacceso le polemiche sulla sicurezza della strada provinciale.

Domani, giovedì 26 agosto, sarà il momento delle non semplici operazioni di recupero del mezzo pesante. E sarà necessario istituire un "divieto temporaneo al transito sulla SP 142 dei Mandrioli", come informa su Facebook il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini.

"Domani 26 agosto 2021 la SP 142 dei Mandrioli verrà chiusa al transito per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Ho appena ricevuto questa informazione dalla Provincia di Forlì-Cesena - spiega il sindaco Baccini - che ha disposto l’interdizione al transito in conseguenza alla necessità di consentire le operazioni di scarico e recupero dell’autoarticolato che ieri è stato coinvolto in un incidente al Km 4.670, presso la ex Casa Cantoniera".

Inevitabili disagi per la viabilità: "Chi ha necessità di utilizzare la SP 142, pertanto, dovrà tenere conto degli orari indicati al fine di evitare disguidi e problemi. Mi scuso per il poco anticipo, ma l’incidente e la necessaria rapidità di liberare la strada hanno imposto una programmazione urgente delle relative operazioni, con conseguente compressione dei tempi di informazione".