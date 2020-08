Brutta caduta sulle Dolomiti, il sindaco Luciana Garbuglia si rompe tibia e perone

Attimi di paura per il sindaco di San Mauro Luciana Garbuglia, vittima di un incidente durante una escursione in Trentino Alto-Adige, nei pressi del Sassolungo, la vetta principale del massiccio omonimo, collocato tra la Val Gardena e la Val di Fassa, nelle Dolomiti. E' lo stesso sindaco a raccontare la disavventura, che ha interrotto la serenità della vacanza.

"Sono partita con gli amici, di buon ora, per il Passo Sella, perché si temeva traffico, erano 8 gradi, nuvole alte, qualche dubbio se salire, poi senza indugio si va al Demez, giù verso il rifugio Vicenza dove siamo accolti da raggi di sole e dalla bellezza delle azalee selvatiche, si prosegue per il giro del Sassolungo, sorpresi dalla grandine che dura poco e torna il sereno. Si prosegue fino al ghiacciaio, ma sul terreno ci sono insidiose roccette affioranti, il rifugio Comici a dieci minuti, incomincia a piovere"

Garbuglia racconta la dinamica dell'incidente: "Un passo falso, scivolo su un sasso e sento, prima del dolore, un suono secco, è la mia tibia che si è spezzata". Sul luogo dell'accaduto l'intervento del soccorso alpino con l'elicottero. "In 7 minuti sono arrivata all' ospedale di Bressanone. In due ore hanno fatto la diagnosi e deciso di operarmi d'urgenza per mettere un ferro dentro alla tibia spezzata, con malleolo compromesso, e perone rotto! Manco fossi caduta dal terzo piano! Purtroppo le sale operatorie erano tutte occupate e ho dovuto aspettare oggi (martedì). Personale medico e infermieristico competente e accogliente. Per la prevenzione Covid nessuno dei familiari può entrare in ospedale. Si è soli di fronte alla sofferenza, senza il conforto di nessuno, e il personale fa la differenza", ha spiegato Luciana Garbuglia su Facebook.